“Грудь сделанная”, “Богиня”. Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала фигуру в бикини
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Ее образ на фото дополнили солнцезащитные очки.
Публикацию Реус оставила без подписи.
Налчаджиоглу оценил снимок невесты, на котором она позирует в бикини, поставив лайк.
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“Фигурка – бомба”,– написал пользователь makeupmeacadem.
“Богиня! Шикарная!” – прокомментировала sofia.amelia1995.
“Грудь сделанная. Что тут красивого?” – поинтересовался minkievmuamur.
Контекст:
Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.
В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.
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