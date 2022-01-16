“Грудь сделанная”, “Богиня”. Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала фигуру в бикини

Ее образ на фото дополнили солнцезащитные очки.

Публикацию Реус оставила без подписи.

Налчаджиоглу оценил снимок невесты, на котором она позирует в бикини, поставив лайк.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

“Фигурка – бомба”,– написал пользователь makeupmeacadem.

“Богиня! Шикарная!” – прокомментировала sofia.amelia1995.

“Грудь сделанная. Что тут красивого?” – поинтересовался minkievmuamur.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

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