В России пожаловались, что Facebook заблокировал страницу ее делегации в Вене

Гаврилов рассказал, что блокировка началась 14 января. Социальная сеть якобы объяснила это наличием на странице российской миссии запрещенного контента.

Глава российской делегации в Вене при этом заявил, что в Facebook они только репостили “заявления руководства России и МИД РФ”.

По словам Гаврилова, россияне намерены обратиться в связи с произошедшим к руководству ОБСЕ.

Агентство напомнило, что аккаунт миссии РФ на переговорах в Вене блокировали и в Twitter, это произошло в феврале 2021 года.

Контекст:

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих “гарантий безопасности” от США и НАТО, исключающих “любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений”.

Заседание ОБСЕ было третьим раундом переговоров по этому вопросу между РФ и странами Запада.

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