 

Украинские полярники откапывают станцию “Академик Вернадский” после рекордного снегопада

16.01.2022, 17:52, Новости дня
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“Помните, мы в декабре рассказывали, что, несмотря на начало антарктического лета возле “Вернадского” постоянно метет и уровень снежного покрова стал рекордным за последние 20 лет? В частности, 24 и 25 декабря его высота была самой большой – аж три метра! С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Поэтому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе”, – отметили в посте.

Полярники несколько недель освобождают территорию станции от снега: практически откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу, расчистили металлоконструкцию возле дизельной, территорию за мусорной площадкой и место для прокладки новой топливной линии.

“Впереди полярников ждет еще одно грандиозное “копание”: нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения. К работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на “Вернадский” для проведения исследований”, – сообщили исследователи.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/291330363030394

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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