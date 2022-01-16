 

После нападения волков на людей в Новгородской области организовали проверку

16.01.2022, 17:50, Новости дня
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Прокуратура начала проверку после нападения волков на жителей и домашних животных в ряде населенных пунктов Новгородской области, информирует региональное ведомство.

«Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в Хвойнинском районе зафиксирован также случай нападения хищника на человека, в результате полученных травм мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи со сложными погодными условиями в регионе волки приходят в населенные пункты.

«Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства о сохранении охотничьих ресурсов и полноте мер, принимаемых региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищных животных», – добавили в ведомстве.

Напомним, что в феврале жителя Приморья госпитализировали после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель.



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