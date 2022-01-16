После нападения волков на людей в Новгородской области организовали проверку
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Прокуратура начала проверку после нападения волков на жителей и домашних животных в ряде населенных пунктов Новгородской области, информирует региональное ведомство.
«Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах. При этом в Хвойнинском районе зафиксирован также случай нападения хищника на человека, в результате полученных травм мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в связи со сложными погодными условиями в регионе волки приходят в населенные пункты.
«Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства о сохранении охотничьих ресурсов и полноте мер, принимаемых региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищных животных», – добавили в ведомстве.
Напомним, что в феврале жителя Приморья госпитализировали после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель.
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