Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.

«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.