“Бомбическая женщина”, “О-го-гошечки”, “Горячее фото”. 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе

Образ 44-летней телеведущей на фото дополнили солнцезащитные очки.

“Я не люблю зиму”, – подписала она публикацию.

“Бомбическая женщина”, – написала mi_ro_no_va_zz_.

“О-го-гошечки! Просто глаз не отвести”, – отреагировала mila.kobtseva.

“Сочное, очень горячее фото”, – прокомментировал alexndr_petrovich.

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Публикация от * * (@achekhova)

Контекст:

Анфиса Чехова (настоящее имя – Александра Корчунова) стала известна как ведущая проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

В марте 2017-го Чехова отменила свои гастроли в Украине, поскольку ей запретили въезд в страну из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2016-м.

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