 

В Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами РФ из сил ОДКБ

16.01.2022, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из Казахстана прибыли двадцать самолетов с миротворцами РФ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», – цитирует сообщение Минобороны РФ РИА «Новости».

Отмечается, что на аэродроме «Чкаловский» военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, после чего совершили марш в пункт постоянной дислокации.

18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС РФ с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области. 

Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ РФ и Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Сухуми заявили о готовности к диалогу с Тбилиси

25.05 / Журналист “Схем” заявил о слежке за съемочной группой после пресс-конференции Зеленского

25.01 / Audi анонсировала выход модели e-tron GT

13.08 / NYT – Трамп ничего не сказал о российской вакцине, зато похвалил американскую — уже очень близка к регистрации

24.06 / Дональд Трамп и Анджей Дуда: переговоры в Белом доме

31.03 / Хорватия открыла въезд всем вакцинированным «Спутником V»

13.02 / Штрафы за несоблюдение противокоронавирусных мер ввели в Японии

17.06 / В Шереметьево раскрыли канал контрабанды из США на 100 млн рублей

14.09 / В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

28.09 / В четырех областях Украины с 28 сентября заработали новые камеры автофиксации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика