В Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами РФ из сил ОДКБ

Из Казахстана прибыли двадцать самолетов с миротворцами РФ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский», – цитирует сообщение Минобороны РФ РИА «Новости».

Отмечается, что на аэродроме «Чкаловский» военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, после чего совершили марш в пункт постоянной дислокации.

18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС РФ с личным составом и техникой российских подразделений ВДВ из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в воскресенье вылетели из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области.

Накануне первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. В тот же день два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В четверг министры обороны стран ОДКБ приняли решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ РФ и Белоруссии.