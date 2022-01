Побережье Японии и острова Тонга накрыло цунами из-за извержения подводного вулкана, сотни тысяч людей эвакуированы

Отмечается, что почти 230 тыс. жителей Японии в восьми префектурах были вынуждены перебраться на возвышенности из-за угрозы цунами. По информации издания, высота волн достигала 1,2 метра.

Метеорологическое агентство утром выпустило предупреждения о цунами для ряда районов, метеорологи прогнозировали волны высотой до трех метров. Позже агентство понизило уровень предупреждения.

Japan tsunami alarm warning, from Tonga volcanic eruption. Stay safe everyone! * pic.twitter.com/kBKsljhulu

По информации Japan Times, в нескольких префектурах перевернулись, затонули или потерялись более 20 яхт. Japan Airlines отменила 27 рейсов в аэропортах по всей стране.

О пострадавших в Японии ничего не сообщается.

Japan’s Pacific coast was hit by a tsunamis following the underwater volcanic eruption N Tonga. A tsunami was observed N the city of Amami & another N Iwate Prefecture, & Ships capsized at a port N Muroto, Kochi Prefecture, The people were evacuted N Kamaishi, Iwate Prefecture. pic.twitter.com/V8NkzNfKhf

В то же время цунами нанесло значительный ущерб столице Тонги Нукуалофе, сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после контакта с посольством Новой Зеландии в Тонге. Нукуалофа сильно пострадала и покрылась вулканической пылью, однако жертв в столице нет, передает ее слова ABC. Ардерн также выразила готовность оказать Тонге помощь в размере $472 тыс. Новая Зеландия направит на помощь Тонге разведывательный самолет ВВС, “как только позволят атмосферные условия”, написали в Twitter Силы обороны Новой Зеландии.

Связаться с Тонгой сейчас сложно – там пропало электричество, телефонная и интернет-связь. Предупреждения о цунами публиковали также островные государства Фиджи и Вануату.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8

Island nation of #Tonga is completely offline following a #tsunami triggered by a massive volcanic eruption in the Pacific Ocean.

According to @kentikinc data, traffic volumes began to drop around 4:30 UTC (5:30pm local) before finally going to zero at 5:40 UTC (6:40pm local). pic.twitter.com/g4QZilBrd5

Извержение было настолько мощным, что его услышали даже на Аляске, сообщает Геофизический институт UAF.

Info from David Fee, @Alaska_AVO coordinating scientist re #Tonga volcano eruption: A part of the pressure signal in Alaska was in the audible range. The very large signal is not that surprising considering the scale of the eruption, but the audible aspect is fairly unique. 1/3

The imagery of this eruption is something to behold. pic.twitter.com/ddtSB7F5ly

Already iconic satellite imagery of the eruption of Hunga Tonga–Hunga Ha * apai.

Unlike anything we’ve ever witnessed with modern satellites. pic.twitter.com/4WadhEYVa6

