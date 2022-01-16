 

“Эксгибиционизм”, “Ужасное зрелище”, “Не на тот сайт фото загрузила”. Волочкова позировала голой

16.01.2022, 14:55, Новости дня
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“Доброе раннее воскресное утро”, – подписала она публикацию.

“Понеслось”, – написала chelnokovatatiana.

“Анастасия, видно, не на тот сайт фото загрузила”, – отметила valentina_ianovich.

“Ужасное зрелище”, – написал пользователь bu.latova1988.

“Скажу как психиатр – на лицо психологическое расстройство “эксгибиционизм”, – прокомментировала zamorozkiii.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

20 января 2022 года Волочковой исполнится 46 лет. В свой прошлый день рождения она рассталась с сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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