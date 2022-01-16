Власти Австралии прокомментировали решение аннулировать визу Джоковичу

Премьер Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда страны об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, который не прошел вакцинацию от COVID-19.

«Я одобряю решение сохранить наши границы крепкими и обезопасить австралийцев. Как я говорил в пятницу, австралийцы принесли много жертв в эту пандемию, и они с полным на то правом ожидают, что эти жертвы не будут потрачены впустую», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

По его словам, благодаря политике властей в Австралии в пандемию COVID-19 отмечен один из самых низких в мире уровней смертности, благополучная экономическая ситуация, один из наиболее высоких уровней вакцинации. Моррисон подчеркнул, что надежные границы являются ключевым фактором поддержания нынешнего образа жизни страны.

Министр по делам иммиграции Алекс Хоук также выразил удовлетворение в связи с решением Федерального суда и подчеркнул важность охраны границ для «обеспечения социального единства, которое продолжает крепнуть, несмотря на пандемию».

Кроме того, он сообщил, что в стране распределены примерно 43 млн доз вакцин, и более чем 91,6% жителей старше 16 лет завершили курс вакцинации. Хоук пообещал, что благодаря успешной прививочной кампании власти смогут провести безопасное поэтапное открытие международных границ страны.

Напомним, что Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

Ранее сообщалось, что в расписании первого круга турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) появился матч с участием Новака Джоковича.

Накануне стало известно, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста. Его дело решили передать в Федеральный суд Австралии.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.