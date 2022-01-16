 

На Украине назвали способ вернуть Донбасс

16.01.2022, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киев мог вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в Североатлантический альянс (НАТО), сообщил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Например, на время реинтеграции Донбасса [ввести] мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант – [предоставить] право вето Донбассу на какое-то время, на 20 лет», – сообщил Джангиров в эфире Youtube-канала Politwera.

Политолог отметил, что Донбасс получил бы такие полномочия благодаря «особым условиям» реинтеграции, что сделало бы выполнение Минских соглашений «процессом с отягчающими». Тем не менее подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам, заключил эксперт.

Напомним, что телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, располагают информацией о том, что РФ якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины. По его данным, США считают, что РФ «заранее развернула группу оперативников» для осуществления скрытной операции на востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные публикации о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят «голословный характер». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / МИД Украины назвал провокацией проведение военных “парадов” в Крыму, Донецке и Луганске

25.08 / Минфин счел неэффективным расходование средств на космическую программу

06.12 / Появилось видео с места пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону

07.03 / Асеев: Нам нужна стратегия замораживания конфликта на Донбассе хотя бы до уровня Приднестровья

04.08 / Эксперт BI предложил США создать «Федерацию свободы» — восстановить страну после Трампа

26.02 / Смирнов: Главная идея “Белорусского вокзала” в том, что этим героям Родина – не мать, а мачеха

07.07 / WSJ – Вашингтон поумерит свой «санкционный пыл» ради отношений с союзниками

23.09 / Международных страховщиков предупредили о санкциях США за работу над “Северным потоком – 2” и “Турецким потоком”

25.07 / Зеленский попросил президента Египта обеспечивать безопасность украинцев на курортах

02.02 / Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика