На Украине назвали способ вернуть Донбасс

Киев мог вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в Североатлантический альянс (НАТО), сообщил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«Например, на время реинтеграции Донбасса [ввести] мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант – [предоставить] право вето Донбассу на какое-то время, на 20 лет», – сообщил Джангиров в эфире Youtube-канала Politwera.

Политолог отметил, что Донбасс получил бы такие полномочия благодаря «особым условиям» реинтеграции, что сделало бы выполнение Минских соглашений «процессом с отягчающими». Тем не менее подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам, заключил эксперт.

Напомним, что телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, располагают информацией о том, что РФ якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины. По его данным, США считают, что РФ «заранее развернула группу оперативников» для осуществления скрытной операции на востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные публикации о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят «голословный характер».