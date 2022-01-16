 

Процессоры Intel Core 11-го поколения выходят из строя в 30 раз чаще предшественников

16.01.2022, 12:36, Новости дня
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За последние два года в сети появлялось много жалоб на выход из строя процессоров Intel Core 11-го поколения. Эксперты решили исследовать данный вопрос и пришли, в результате, к шокирующему выводу.

Как оказалось, новые чипы ломаются в 30 раз (!) чаще, чем их предшественники десятого поколения. По сравнению с Ryzen 5000, они ломаются вдвое чаще.

Разумеется, это вовсе не означает, что производитель выпускает на рынок сплошной брак. К счастью, до такого пока не дошло ни у одной компании. Однако чипы, по данным статистики, действительно ломаются настолько часто, что у обычного покупателя устройства появляется реальный шанс «вытащить этот лотерейный билет». Это всегда неприятные случаи, которые приносят большие убытки производителю.



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