 

В 2022 году глобальный рынок полупроводников вырастет на 11%

16.01.2022, 12:36, Новости дня
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Дефицит полупроводниковой продукции спровоцировал резкий всплеск спроса, за которым последовало и предложение от введенных в эксплуатацию новых производственных мощностей.

По данным статистики, в прошлом году продажи полупроводников в мире выросли на 25%. Однако дефицит не преодолен, говорят аналитики. По этой причине, эксперты прогнозируют дальнейшее продолжение роста в отрасли. До конца 2022 года оно составит еще 11%, считают специалисты.

Производители и продавцы снова получат рекордные дохода. А покупатель, как обычно, заплатит за все своими кровными. Ведь роста цен также никто не отменял. По мнению аналитиков, ожидаемое увеличение выпуска полупроводников все же не приведет к насыщению, а тем более, перенасыщению рынка.



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