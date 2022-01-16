В 2022 году глобальный рынок полупроводников вырастет на 11%

Дефицит полупроводниковой продукции спровоцировал резкий всплеск спроса, за которым последовало и предложение от введенных в эксплуатацию новых производственных мощностей.

По данным статистики, в прошлом году продажи полупроводников в мире выросли на 25%. Однако дефицит не преодолен, говорят аналитики. По этой причине, эксперты прогнозируют дальнейшее продолжение роста в отрасли. До конца 2022 года оно составит еще 11%, считают специалисты.

Производители и продавцы снова получат рекордные дохода. А покупатель, как обычно, заплатит за все своими кровными. Ведь роста цен также никто не отменял. По мнению аналитиков, ожидаемое увеличение выпуска полупроводников все же не приведет к насыщению, а тем более, перенасыщению рынка.