Из-за цунами в Перу погибли два человека

Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга, информирует национальная полиция.

«Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, информируем о том, что данный пляж был признан непригодным для купания», – говорится в сообщении перуанской полиции, передает РИА «Новости».

По данным радио RPP, утонули две женщины в регионе Ламбаеке.

Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров.

Напомним, что около 20 судов, размещенных в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии, пострадали из-за цунами.

Ранее Национальный центр предупреждения о цунами США оповестил об угрозе стихийного бедствия для западных штатов из-за извержения вулкана в Королевстве Тонга. Власти Японии предписали 210 тыс. жителям начать эвакуацию, сообщило Киодо. О цунами предупредили также жителей Новой Зеландии и Чили.

В субботу вечером угроза цунами была объявлена на Курилах. При этом представители экстренных служб отмечали, что угрозы населению и территории РФ нет.