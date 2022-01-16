 

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка

16.01.2022, 11:58, Новости дня
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Смертельная авария произошла около 17.45 в Вышгородской территориальной общине.

“По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Honda, работающий врачом, совершал выезд на главную дорогу из коттеджного городка Междуречье. Грузовой автомобиль МАЗ двигался со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковой автомобиль не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком”, – говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения водитель Honda и его 11-летняя дочь получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В медучреждении девочка от полученных травм скончалась.

Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/292218209609169

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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