 

Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против звезд за поддержку Путина

16.01.2022, 4:17, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин стремится вернуть стране влияние времен СССР, что является «не демократичным решением», а «откатом к 19 веку», сообщил депутат Европарламента Витольд Ващиковский, который в 2015–2018 годах занимал пост министра иностранных дел Польши.

Дипломат считает, что российские власти не хотят решать проблемы через взаимодействие с международными организациями. Он призвал Запад «сопротивляться российской агрессии и империализму». Для этого он предложил ввести новые санкции, например, против знаменитостей, поддерживающих Путина, передает Life.

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. <…> Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина», – сообщил Ващиковский.

Ранее сообщалось, что госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала об известных Вашингтону «сценариях вторжения России» на Украину, а также назвала примерные даты. 



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