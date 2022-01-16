Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против звезд за поддержку Путина

Президент РФ Владимир Путин стремится вернуть стране влияние времен СССР, что является «не демократичным решением», а «откатом к 19 веку», сообщил депутат Европарламента Витольд Ващиковский, который в 2015–2018 годах занимал пост министра иностранных дел Польши.

Дипломат считает, что российские власти не хотят решать проблемы через взаимодействие с международными организациями. Он призвал Запад «сопротивляться российской агрессии и империализму». Для этого он предложил ввести новые санкции, например, против знаменитостей, поддерживающих Путина, передает Life.

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. <…> Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина», – сообщил Ващиковский.

Ранее сообщалось, что госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала об известных Вашингтону «сценариях вторжения России» на Украину, а также назвала примерные даты.