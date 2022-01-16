 

Военный эксперт назвал три составляющие сдерживания угрозы Запада

16.01.2022, 4:17, Новости дня
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Военный эксперт Константин Сивков перечислил составляющие для сдерживания исходящей от Запада угрозы.

«Они понимают только одно – грубую силу. Военную и экономическую», – добавил он, призвав Россию демонстрировать силу для контр сдерживания Запада, сказал эксперт в эфире «Соловьев live», передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, то переговоры между Россией, США и НАТО ни к чему не привели.

Необходимо информационное противоборство, развертывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для РФ со стороны НАТО и США и создание таких систем вооружения, каких на Западе нет сейчас, сказал Сивко.

«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», – отметил эксперт.

Он также назвал торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат». Сивко призвал проводить больше испытаний этих вооружений.

В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета РФ – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.



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