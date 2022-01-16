 

Le Figaro – Швеция вооружает остров Готланд на фоне напряжённости с Россией

16.01.2022, 2:46, Новости дня
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Швеция разместила бронетехнику и десятки вооружённых солдат на улицах города Висбю на острове Готланд в Балтийском море в ответ на возросшую активность РФ в регионе, пишет Le Figaro. По словам шведских военных, эта инициатива призвана продемонстрировать готовность Швеции защищать свою территориальную целостность и интересы на фоне напряжённости в отношениях РФ и Запада.


AP

В пятницу 14 января Швеция разместила бронетехнику и десятки вооружённых солдат на улицах Висбю — портового города на острове Готланд в Балтийском море, пишет Le Figaro. Как заявили военные, эта необычная инициатива была предпринята в ответ на возросшую «российскую активность» в регионе. Патрулировать улицы Висбю отправились около десятка бронированных боевых машин и десятки вооружённых солдат, пишет издание.

По словам газеты, этот шаг был предпринят после того, как три российских десантных корабля вышли в Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании на этой неделе на фоне усиления напряжённости между Россией и государствами — членами НАТО. «Вооружённые силы принимают необходимые меры, чтобы защитить территориальную целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и интересы Швеции», — подчеркнул министр обороны Петер Хультквист в письме французским журналистам.

В четверг вечером шведские военные сообщили, что развернут войска для подкрепления сил, проводящих операции в разных регионах страны из-за «активизации деятельности РФ на Балтийском море». Петер Хультквист также сообщил, что патрулирование острова Готланд показывает серьёзное отношение Швеции к ситуации и готовность не позволить застать страну врасплох. Командующий операциями вооружённых сил Швеции Микаэль Клессон, в свою очередь, заявил, что подразделения, дислоцированные в Висбю, прибыли из гарнизона, уже находящегося на острове, и отверг предположение о том, что их размещение было «демонстрацией силы».

Как напоминает газета, западные страны обвиняют Россию в размещении танков и десятков тысяч солдат на границе с Украиной, что, по мнению НАТО, является предвестием возможного вторжения. Тем временем РФ отрицает подготовку военного наступления и заявляет, что это ответ на растущее присутствие Атлантического альянса в её «сфере влияния», пишет газета.

Швеция и Финляндия являются партнёрами Атлантического альянса, не входя в его состав, и тесно сотрудничают в вопросах региональной безопасности с другими скандинавскими странами — членами НАТО. После окончания холодной войны Стокгольм сократил свои военные расходы, однако после присоединения Крыма к РФ в 2014 году Швеция укрепила свой оборонный потенциал, отмечает Le Figaro. Так, страна, которая не вела войн в течение двух столетий, восстановила обязательную военную службу в 2017 году и вновь открыла свой гарнизон на острове Готланд в январе 2018 года.



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