Бывший генсек НАТО заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами альянса

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах, если будет эскалация на Украине, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», – сообщил бывший генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости».

По словам Расмуссена, двери НАТО открыты, а Владимир Путин не должен выступать в качестве швейцара. При этом он заявил, что не верит, что РФ «нападет» на Украину.

В пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у страны пока нет планов присоединяться к НАТО.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.