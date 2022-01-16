Бывший генсек НАТО заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами альянса

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16.01.2022, 2:37, Новости дня
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Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса, обсуждение этой темы может начаться в странах, если будет эскалация на Украине, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», – сообщил бывший генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости».

По словам Расмуссена, двери НАТО открыты, а Владимир Путин не должен выступать в качестве швейцара. При этом он заявил, что не верит, что РФ «нападет» на Украину.

В пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у страны пока нет планов присоединяться к НАТО.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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