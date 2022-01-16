 

Подмосковный депутат Бабич стал свидетелем по делу о незаконном обороте порнографии

16.01.2022, 1:08, Новости дня
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Депутата совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича допросили в качестве свидетеля по делу зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артема Любимова, обвиняемого в незаконном обороте порнографии, сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

«Бабич (в субботу) был допрошен как свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова, который обвиняется по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)», – приводит РИА «Новости» комментарий адвоката.

По его словам, Бабич пересекался с зампреда избирательной комиссии Волоколамска Артемом Любимовым в рамках профессиональной деятельности.

Ранее супруга Бабича заявила, что ее мужа похитили неизвестные. По ее словам, что их автомобиль остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что Бабича, как свидетеля по делу, привезли на допрос в отдел подмосковного главка СК РФ по городу Раменское. Однако, как он сам рассказал повестки ранее не получал, звонков от следователя не поступало, задержание происходило «с применением грубой физической силы и применением спецсредств – наручников… Везли в полусогнутом положении, не давали позвонить жене, отказали в уведомлении адвоката».



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