Стало известно число погибших во время беспорядков в Казахстане

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, пострадали 4578 человек, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

«В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» Шалабаева.

По его словам, пострадали 4578 человек, из них 4353 ранены, в том числе, 3393 сотрудника силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

Кроме того, во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла гражданка России, мать троих детей. Позже стало известно, что женщина погибла от огнестрельного ранения.