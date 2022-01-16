 

В сети опубликованы рендеры смартфона iPhone SE 3

16.01.2022, 0:08, Новости дня
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Отметим, что смартфон iPhone SE 3, готовящийся к выпуску в американской компании Apple, относится к классу миниатюрных мобильных устройств. Разработчик пока не много рассказывает о новинке. Однако в сети уже появились первые рендерные изображения.

Как отмечают инсайдеры, опубликованные в Интернете рендерные изображения новой модели являются результатом моделирования в системе CAD. Особой точности от них ожидать не стоит. Однако специалисты пришли к выводу, что данный образец очень похож на iPhone XR. По другим данным, дизайн взят от iPhone SE позапрошлого года.

На сегодня известно, что размер экрана по диагонали составит 5,69 дюйма, а габариты самого смартфона: высота – 138,4 мм, ширина – 67,3 мм, толщина – 7,3 мм.



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