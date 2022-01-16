 

Samsung готовит к выпуску телевизоры нового поколения

16.01.2022, 0:08, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, корейская компания Samsung до конца 2022 года намерена вывести на мировой рынок телевизор нового поколения.

Эти устройства выйдут с OLED-панелями, которые будет поставлять другая корейская компания – LG Display. В них разработчик внедряет инновационные решения типа W-OLED, представленные совсем недавно на международной выставке CES 2022.

По сообщению из надежных инсайдерских источников, LG и Samsung уже провели переговоры по сотрудничеству в данном проекте, которые, судя по всему, закончились удачно. Согласовано все, вплоть до цен и графика поставок, уточняют источники. Samsung получит панели по тем же ценам, что и родственная для поставщика компания LG Electronics.



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