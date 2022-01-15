 

Обвиненный в сексуальном насилии хоккеист «Локомотива» признал вину

15.01.2022, 21:28, Новости дня
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Нападающий ярославского клуба КХЛ «Локомотив» американец Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней, информирует Detroit Free Press.

Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве – 12. По информации издания, спортсмен признал вину 13 декабря 2021 года в суде первой инстанции округа Ваштено, передает РИА «Новости».

«Рид Буше в настоящий момент находится в расположении «Локомотива» и тренируется в основном составе команды. Мы не комментируем ход судебного разбирательства до его завершения. Информации о том, что игроку потребуется покинуть расположение клуба, на сегодня нет», – сообщили в пресс-службе клуба.

Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения. В ходе декабрьских слушаний окружной судья Патрик Конлин позволил Буше подать заявление о меньшем обвинении и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения.

Судья сослался на возраст Буше на момент изнасилования, а также срок давности преступления. Отмечается, что потерпевшая была возмущена решением суда.

Буше выступает в КХЛ с 2020 года. В составе омского «Авангарда» он стал обладателем Кубка Гагарина. Летом 2021 года хоккеист перешел в «Локомотив».

В 2010 году суд признал виновным по трем пунктам обвинения голкипера клуба НХЛ «Эдмонтон» россиянина Николая Хабибулина, после чего он отсидел в американской тюрьме 15 суток.

Инцидент, приведший к судебной тяжбе, произошел неподалеку от Финикса в феврале 2010 года. Хабибулин был задержан за превышение скорости на трассе и вождение в нетрезвом состоянии, находясь за рулем своей Ferrari.

Сообщалось, что уровень содержания алкоголя в крови Хабибулина превышал допустимую норму в два раза.



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