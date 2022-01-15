 

Киберэксперты рассказали о необходимых данных для мошенников

15.01.2022, 21:28, Новости дня
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Мошенникам достаточно иметь номер карты и срок ее действия, чтобы украсть деньги с банковского счета, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов и исследователь в области безопасности Дмитрий Борощук.

«Не всегда нужен CVV-код или одноразовый пароль. Возможны случаи, когда деньги списываются вообще без ничего. Все зависит от конкретной точки, которая принимает платеж. Если пользователь ввел номер и срок действия карты – этого может быть достаточно для списания. Не стоит разбрасываться этими данными где попало», – приводит Ura.ru комментарий Ульянова.

По словам Борщука, мошеннику не нужен CVV-код для платежа в 1000 рублей. Он легко снимается, и его вряд ли кто будет оспаривать.

«Оспорить можно, но банки в первую очередь будут отправлять на сервис, через который были списаны деньги. Сервис будет либо разбираться и проводить внутреннее расследование, либо спустит это на тормозах. Банк при обращении сервиса вполне сможет вернуть деньги», – отметил эксперт.

Ульянов рекомендовал не затягивать с попытками возврата средств, оспаривать операции нужно в течение суток.

«Стоит всегда обращаться в банк, жаловаться. Чем быстрее обратишься, тем больше шансов вернуть средства», – сообщил киберспрециалист.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуг». Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Затем через СМС пытаются похитить аккаунт.



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