Spiegel – родственники погибших в Литве во время событий 1991 года подали в суд на Горбачёва

Родственники четырёх человек, погибших во время январских событий 1991 года в Литве, подали в суд на Михаила Горбачёва, передаёт Der Spiegel. Бывшего президента СССР, занимавшего в то время и должность главнокомандующего Вооружёнными силами СССР, обвиняют в том, что он «не предпринял ничего, чтобы остановить международные преступления против литовцев». Ранее по делу «13 января» литовский суд приговорил к тюремным срокам 67 россиян, большинство из них — заочно.



AP

Спустя 30 лет родственники четырёх человек, погибших во время январских событий 1991 года в столице Литвы Вильнюсе, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, пишет Der Spiegel.

Горбачёв «обладал контролем над армией, однако не предпринял ничего, чтобы остановить международные преступления против литовцев», отмечается в иске, поданном в четверг. По официальной версии властей Литвы, от «действий советских военных» в январе 1991 года погибло 14 мирных жителей и было ранено более 700 человек.

В 2019 году Вильнюсский окружной суд признал десятки чиновников советской эпохи виновными в военных преступлениях. Однако Генеральная прокуратура отказалась начать расследование в отношении Горбачёва, находившегося во время тех событий у власти.

«Понятно, что ввод вооружённых сил был бы невозможен без согласования с Горбачёвым», — заявил Робертас Повилайтис, потерявший во время январских событий отца. По его словам, без оценки ответственности главнокомандующего «торжество закона будет неполным». По информации литовских СМИ, истцы намерены доказать, что Горбачёв лично руководил войсками и, следовательно, несёт ответственность за гибель людей.

11 — 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения между борцами за независимость Литвы и сторонниками её сохранения в составе СССР. В сентябре 1991 года Москва признала Литву независимым государством.

Большинство из 67 осуждённых россиян были приговорены к длительным срокам лишения свободы заочно, так как РФ и Белоруссия отказали Литве в их выдаче. Среди них и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, скончавшийся в 2020 году.

В 1990 году Горбачёв получил Нобелевскую премию мира «за свою роль в прекращении холодной войны». С момента обретения прибалтийской страной независимости и присоединения к ЕС и НАТО в 2004 году отношения между Россией и Литвой остаются напряжёнными, пишет Der Spiegel.