США обещают поддерживать укрепление армии Украины

Во время разговора с украинским министром обороны Алексеем Резниковым глава Пентагона Ллойд Остин пообещал помощь США в деле укрепления обороноспособности Украины. Как передаёт «ЛIГА.net», Остин подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооружённых сил.



AP

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил поддержку США укрепления обороноспособности Украины в разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым. Как пишет «ЛIГА.net», об этом пишет пресс-служба американского ведомства.

«Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооружённых сил за счёт оказания оборонной помощи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры поддержали дипломатические усилия по деэскалации вокруг Украины. Остин и Резников также договорились продолжать их тесную координацию.