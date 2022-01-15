 

На Украине потребовали назвать противников вступления страны в НАТО

15.01.2022, 19:16, Новости дня
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Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, сообщил в интервью Le Figaro глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пригрозив участникам блока «непростыми вопросами» от украинцев.

«Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию», – приводит РИА «Новости» слова Ермака.

При этом украинский чиновник признался, что не знает, когда Украину примут в военно-политический блок, это решение должно быть единогласным.

«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», – сообщил Ермак.

Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса «непростыми вопросами» от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.

Ранее бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.

Американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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