 

Опубликована новая информация об экранах будущих Apple iPhone 14

15.01.2022, 18:58, Новости дня
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То, что еще вчера считалось преимуществом, сегодня воспринимается как стандартная и обязательная опция. В сети опубликована очередная порция сведений о будущей линейке «яблочных» смартфонов iPhone 14.

По имеющимся данным, Apple во всех без исключения моделях обеспечить частоту смены кадров на экране 120 Гц. А ведь еще недавно эксперты спорили, нужен ли такой показатель во всех случаях, и не приведет ли его использование к чрезмерному потреблению энергии?

Считается, что осенью должны быть представлены четыре версии смартфонов четырнадцатой линейки iPhone. В перечне периодически появляется и вызывающий споры mini, хотя пока никто точно не может сказать, выйдет ли iPhone 14 mini или производитель от него откажется.



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