В смартфоне Motorola Frontier установят процессор Snapdragon 8 Gen 2

По данным инсайдерских источников, вскоре компания Motorola представит новую версию смартфона Frontier. На сегодня также известно, что в аппарате будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2, выпущенный в компании Qualcomm.

Ожидается, что чип представят к весне. Предполагается, что объем оперативной памяти будет на уровне от 8 до 12 Гб. При этом накопители в смартфонах смогут хранить от 128 до 256 Гб данных. Очевидно, будет представлено несколько версий в одной линейке.

Будущая модель смартфона Motorola Frontier отличается особо мощными камерами. Фронтальная обеспечит съемку с разрешением 60 Мп, а основная выйдет с главным датчиком на 200 Мп. Размер экрана по диагонали составит 6,67 дюйма.