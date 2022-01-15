 

В смартфоне Motorola Frontier установят процессор Snapdragon 8 Gen 2

15.01.2022, 18:14, Новости дня
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По данным инсайдерских источников, вскоре компания Motorola представит новую версию смартфона Frontier. На сегодня также известно, что в аппарате будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2, выпущенный в компании Qualcomm.

Ожидается, что чип представят к весне. Предполагается, что объем оперативной памяти будет на уровне от 8 до 12 Гб. При этом накопители в смартфонах смогут хранить от 128 до 256 Гб данных. Очевидно, будет представлено несколько версий в одной линейке.

Будущая модель смартфона Motorola Frontier отличается особо мощными камерами. Фронтальная обеспечит съемку с разрешением 60 Мп, а основная выйдет с главным датчиком на 200 Мп. Размер экрана по диагонали составит 6,67 дюйма.



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