 

В Сочи сель сошел на федеральную трассу

15.01.2022, 17:46, Новости дня
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Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу А-147 в Сочи из-за схода селевого потока, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации УПРДОР «Черноморье» на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

В МЧС местным жителям напомнили, что на территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов в горной местности.

Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.



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