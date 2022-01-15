В Сочи сель сошел на федеральную трассу

Деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу А-147 в Сочи из-за схода селевого потока, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации УПРДОР «Черноморье» на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

В МЧС местным жителям напомнили, что на территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов в горной местности.

Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.