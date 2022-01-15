 

Арестован шестой предполагаемый участник хакерской группировки REvil

15.01.2022, 17:46, Новости дня
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Тверской суд Москвы арестовал Алексея Малоземова, шестого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Малоземова А. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 14 марта 2022 года», – приводит ТАСС сообщение Розиной.

Ранее в Москве были арестованы пять предполагаемых участников хакерской группировки REvil.

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в РФ атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.



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