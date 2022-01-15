 

Microsoft не выпускает Xbox One ещё с конца 2020 года

15.01.2022, 17:30, Новости дня
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Эта новость в свое время почему-то не была опубликована. Поэтому совсем недавно в экспертной среде узнали, что игровая консоль Xbox One уже давно не выпускается. Оказалось, что еще в конце 2020 года Microsoft остановила ее производство.

Затем последовала еще одна шокирующая новость. Американский производитель остановил также выпуск и другой популярной модели консоли – Xbox One S.

Наконец, появились и комментарии от самого разработчика игровых приставок. Менеджеры компании пояснили свое решение необходимостью освободить производственные мощности под новые модели консолей Xbox Series X / S. На самом деле американцам нужно было срочно ответить японским конкурентам из Sony, которые в тот момент готовили пятое поколение PlayStation.



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