 

В NASA заявили о нехватке астронавтов

15.01.2022, 17:30, Новости дня
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Как оказалось, NASA остро нуждается в астронавтах. Дефицита претендентов на столь престижные вакансии ранее никогда не было, говорят представители американского аэрокосмического агентства.

Но сейчас сложилась уникальная ситуация. NASA один за другим запланировала множество пилотируемых полетов. Поначалу проблеме подбора астронавтов не уделяли должного внимания. Но затем оказалось, что не хватает людей, подготовленных для полетов в космос.

Например, при осуществлении лунной программы, которая предполагает постоянное присутствие людей на поверхности спутника Земли, именно астронавтов-то и не хватает. Она стартует в 202 году. На сегодня в космос готовы полететь только 44 американца. А ведь чуть позже начнется еще и марсианская программа.



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