Закат политической карьеры — Нетаньяху идёт на сделку в деле о коррупции

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается заключить сделку с главной прокуратурой в заведённом против него деле о коррупции, пишет Times. Он готов признать вину по двум пунктам дела, но только при условии, что обвинения во взяточничестве против него будут сняты. В результате он сможет избежать тюремного заключения, отделавшись шестью месяцами общественных работ и штрафом. Вот только вернуться в политику 72-летний обвиняемый скорее всего уже не сможет, рассказывает британское издание.



AP

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал переговоры с главным прокурором страны по поводу досудебной сделки в заведённом против него коррупционном деле, пишет Times. Ему выдвинуто три отдельных обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. По имеющейся информации, он получил подарков в виде драгоценностей, шампанского и сигар на общую сумму, превышающую ₤150,000, а также договаривался с владельцами СМИ о положительном освещении своей деятельности в обмен на изменение регулирования со стороны государства.

Адвокаты Нетаньяху вышли на связь с главным прокурором Израиля Авихаем Мандельблитом, который должен выйти на пенсию через две недели, чтобы заключить с ним сделку. В рамках неё экс-премьер признает вину по двум пунктам дела. В обмен будет прекращено судебное разбирательство по третьему пункту, а также обвинению во взяточничестве. Таким образом он сможет избежать тюремного заключения и вместо этого получит шесть месяцев общественных работ и заплатит существенный штраф.

Нетаньяху также настаивает на том, чтобы его действия не расценивались как преступление против нравственности, ведь в таком случае он может быть отстранён от общественной деятельности на семь лет. Но в главной прокуратуре дали чётко понять, что не пойдут на компромисс в этом вопросе. Так что для 72-летнего обвиняемого эта сделка может стать концом его политической карьеры, заключает The Times.