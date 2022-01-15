 

В Минцифры подтвердили новый способ мошенничества с QR-кодами на «Госуслугах»

15.01.2022, 17:02, Новости дня
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Минцифры стало известно о новом способе мошенничеств с QR-кодами на портале «Госуслуги», когда мошенники пытаются «восстановить» пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт.

«При входе в личный кабинет они вводят номер телефона пользователя, звонят ему и просят продиктовать код, полученный в sms-сообщении. Затем генерируют новый пароль, а настоящий владелец аккаунта теряет к нему доступ», – передает ТАСС со ссылкой на релизе ведомства.

Отмечается, что после появления нового способа мошенничества служба безопасности портала «Госуслуги» усилила защиту аккаунтов пользователей, заявив, что данные в безопасности.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуг». Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Затем через СМС пытаются похитить аккаунт. 



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