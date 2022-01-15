 

Мужчина напал на прохожих и избил безногого инвалида в Екатеринбурге

15.01.2022, 17:02, Новости дня
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В Екатеринбурге неадекватный мужчина напал на прохожих и жестоко избил безногого инвалида, подозреваемый задержан, ведется проверка.

«У него «кукуха» поехала, начал просто всех избивать. Парень, до 30 лет, полный. Всех прохожих. Я испугалась очень сильно, разревелась», – приводит E1.ru сообщение подписчицы Telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург».

Она добавила, что на углу торгового центра всегда сидит мужчина без ног, инвалид, «он его просто ногами по лицу запинал».

«Когда он его избивал, все бросились на него, я стояла около инвалида, на пешеходном переходе. Его отрикошетило в мою сторону, он чуть-чуть меня задел. Я не снимала видео. Мне кажется, если бы начала, он меня бы просто убил», – уточнила девушка.

Между тем, неадекватный мужчина был задержан полицией.

«Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 3. Прибывший на место наряд доставил гражданина с признаками опьянения в дежурную часть. Пострадавший планирует обратиться с заявлением в органы внутренних дел в ближайшее время. По факту инцидента проводится проверка», – отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее вооруженный ножами мужчина в женском платье напал на свечницу храма в Москве.



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