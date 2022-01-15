“Двумя президентами в течение одного часа”. Лукашенко заявил, что лично подготовил операцию ОДКБ в Казахстане вместе с Путиным

“Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция вплоть до деталей была разработана двумя президентами – России и Беларуси – в течение одного часа”, – заявил он.

После этого, по его словам, министерства обороны двух государств детализировали в генеральных штабах “намеченный замысел” двух президентов и уже через несколько часов первые самолеты вылетели в Казахстан.

“Все было сделано быстро и решительно, без колебаний”, – подчеркнул Лукашенко.

По мнению Лукашенко, операция ОДКБ в Казахстане – это “сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ”. Благодаря миссии ОДКБ “не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства”, цитирует его слова БЕЛТА.

Министерство обороны России сегодня сообщило о возвращении из Казахстана российских войск, участвовавших в миссии ОДКБ. Ранее российские самолеты вывезли из Казахстана войска Армении, Беларуси и Таджикистана. Подразделение Кыргызстана вернулось на родину самостоятельно.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что вывод войск ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января.

Контекст:

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан “миротворческие силы”. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане “ограниченный по времени период”, какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами.

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