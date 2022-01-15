 

“Двумя президентами в течение одного часа”. Лукашенко заявил, что лично подготовил операцию ОДКБ в Казахстане вместе с Путиным

15.01.2022, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция вплоть до деталей была разработана двумя президентами – России и Беларуси – в течение одного часа”, – заявил он.

После этого, по его словам, министерства обороны двух государств детализировали в генеральных штабах “намеченный замысел” двух президентов и уже через несколько часов первые самолеты вылетели в Казахстан.

“Все было сделано быстро и решительно, без колебаний”, – подчеркнул Лукашенко.

По мнению Лукашенко, операция ОДКБ в Казахстане – это “сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ”. Благодаря миссии ОДКБ “не удался тот страшный замысел по уничтожению казахстанского государства”, цитирует его слова БЕЛТА.

Министерство обороны России сегодня сообщило о возвращении из Казахстана российских войск, участвовавших в миссии ОДКБ. Ранее российские самолеты вывезли из Казахстана войска Армении, Беларуси и Таджикистана. Подразделение Кыргызстана вернулось на родину самостоятельно.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что вывод войск ОДКБ из Казахстана будет завершен 19 января.

Контекст:

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан “миротворческие силы”. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Силы ОДКБ в Казахстане возглавил командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

Президент РФ Владимир Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане “ограниченный по времени период”, какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена.

13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан.

В Алматы на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уточнил, что в страну перебрасывали более 2 тыс. военных и около 250 единиц техники – их доставили 108 авиарейсами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Грузия решила вернуть на Украину посла

01.09 / Волкер вошел в руководство работающей в Украине транспортной компании

24.09 / Попова заявил о начале сезона гриппа

05.11 / СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай

27.11 / Экоактивисты заявили о росте радиации в Чернобыльской зоне в сотни раз. В Госагентстве заявили, что все в порядке

30.09 / Россия обвинила Украину в саботаже мирного процесса в Донбассе

05.01 / Cреди партнеров США в Европе есть “крепкий консенсус” по противодействию российской агрессии – Госдепартамент

16.07 / России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия – Байден о “Северном потоке – 2”

07.04 / Zoom запретил доступ к сервису российским госучреждениям

08.12 / Байден поговорит с Зеленским 9 декабря, заявили в Белом доме. СМИ пишут, что в Киеве ждали звонка сегодня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика