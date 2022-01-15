 

В Закарпатской области произошло ДТП. Семь человек, в том числе дети, попали в больницу – ГСЧС

15.01.2022, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авария произошла на выезде из города Перечин на трассе национального значения Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

“Участниками ДТП стали автомобили Land Rover и BMW. В результате столкновения травмированы семь человек. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей Ужгородской городской больницы. Все травмированные – жители Ужгорода и Ужгородского района”, – говорится в релизе.

Среди пострадавших – трое детей (2011-го, 2013-го и 2018 годов рождения), уточнил пресс-центр ГСЧС Украины.

Фото: zk.dsns.gov.ua


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / CNBC – под давлением семей погибших Байден приказал ФБР рассекретить данные о терактах 11 сентября

18.01 / Во время повторных местных выборов в Украине 17 января полиция зафиксировала 84 сообщения о нарушениях

28.06 / В мире: Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

01.02 / Кличко на открытии первого магазина IKEA в Украине: Наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией дало результат

05.02 / ООН вычислила число нуждающихся в гуманитарной помощи украинцев

10.03 / Успехами в вакцинации британцев Джонсон «утёр нос» ЕС

04.01 / Росморречфлот раскрыл подробности о застрявшем во льдах Охотского моря судне

02.11 / Das Erste – новые карантинные меры уже приняты, но Германия не устаёт о них спорить

19.03 / В Украине при Минкульте создадут Центр информационной безопасности. Уже есть начальник

15.03 / Судье Чаусу окончательно отказали в предоставлении политического убежища в Молдове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика