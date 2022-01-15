В Закарпатской области произошло ДТП. Семь человек, в том числе дети, попали в больницу – ГСЧС
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Авария произошла на выезде из города Перечин на трассе национального значения Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.
“Участниками ДТП стали автомобили Land Rover и BMW. В результате столкновения травмированы семь человек. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей Ужгородской городской больницы. Все травмированные – жители Ужгорода и Ужгородского района”, – говорится в релизе.
Среди пострадавших – трое детей (2011-го, 2013-го и 2018 годов рождения), уточнил пресс-центр ГСЧС Украины.
Фото: zk.dsns.gov.ua
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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