В Закарпатской области произошло ДТП. Семь человек, в том числе дети, попали в больницу – ГСЧС

Авария произошла на выезде из города Перечин на трассе национального значения Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

“Участниками ДТП стали автомобили Land Rover и BMW. В результате столкновения травмированы семь человек. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей Ужгородской городской больницы. Все травмированные – жители Ужгорода и Ужгородского района”, – говорится в релизе.

Среди пострадавших – трое детей (2011-го, 2013-го и 2018 годов рождения), уточнил пресс-центр ГСЧС Украины.

Фото: zk.dsns.gov.ua



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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