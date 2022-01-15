Зеленский не отказывается от идеи электронного голосования на выборах в Украине – СМИ

“Вопрос только в технологических возможностях, чтобы помешать какому-либо вмешательству в систему”, – объяснил собеседник.

По его данным, сейчас идет работа над технической стороной вопроса и нужно время на проведение тестирования.

Однако пока неизвестно, успеют ли разработать механизм к очередным выборам.

“Немного позже будет понятно”, – отметил источник НВ.

Контекст:

В августе 2019 года вице-премьер-министр Михаил Федоров, который тогда был советником президента Владимира Зеленского, заявил, что следующие выборы в Украине пройдут с использованием онлайн-голосования.

3 января 2020 года глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко говорил, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах. “Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете”, – объяснял он.

Зеленский о желании перевести в онлайн все государственные услуги и предоставить гражданам возможность голосовать в интернете говорил неоднократно. Возможность электронного голосования предусмотрена в законе о народовластии, который был инициирован Зеленским.

В сентябре 2021 года президент Украины обсуждал с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом разработку системы электронного голосования на выборах.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил в декабре в интервью “Интерфакс-Украина”, что пока даже электронный подсчет голосов на избирательных участках “выглядит маловероятным”, а полностью электронные выборы в Украине невозможны.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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