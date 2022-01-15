 

Зеленский не отказывается от идеи электронного голосования на выборах в Украине – СМИ

15.01.2022, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вопрос только в технологических возможностях, чтобы помешать какому-либо вмешательству в систему”, – объяснил собеседник.

По его данным, сейчас идет работа над технической стороной вопроса и нужно время на проведение тестирования.

Однако пока неизвестно, успеют ли разработать механизм к очередным выборам.

“Немного позже будет понятно”, – отметил источник НВ.

Контекст:

В августе 2019 года вице-премьер-министр Михаил Федоров, который тогда был советником президента Владимира Зеленского, заявил, что следующие выборы в Украине пройдут с использованием онлайн-голосования.

3 января 2020 года глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко говорил, что в Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах. “Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете”, – объяснял он.

Зеленский о желании перевести в онлайн все государственные услуги и предоставить гражданам возможность голосовать в интернете говорил неоднократно. Возможность электронного голосования предусмотрена в законе о народовластии, который был инициирован Зеленским.

В сентябре 2021 года президент Украины обсуждал с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом разработку системы электронного голосования на выборах.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил в декабре в интервью “Интерфакс-Украина”, что пока даже электронный подсчет голосов на избирательных участках “выглядит маловероятным”, а полностью электронные выборы в Украине невозможны.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Борис Джонсон предложил перевезти парламент из Лондона пока Вестминстер на реконструкции

07.04 / Google обвинили в слежке за пользователями смартфонов на Android

21.05 / Фигурант дела Шеремета Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

10.02 / Шмыгаль: Россия использует свою вакцину для политического влияния на Восточную Европу

23.07 / Лукашенко пригрозил выдворением иностранным журналистам

12.08 / Память подводников «Курска» почтили в Северодвинске и Петербурге

02.10 / Зеленский заявил, что хочет быть президентом до выполнения всех обещаний

08.09 / Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима

18.02 / Венедиктова рассказала, сколько преступников каждый день сажают в тюрьму

10.01 / Токаев назвал срок пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика