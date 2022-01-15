 

Исследовательская миссия Cheops обнаружила странную планету вытянутой формы

15.01.2022, 16:44, Новости дня
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Напомним, что исследовательская миссия Cheops организована в Европейском космическом агентстве. В процессе изучения космических глубин, ученые сумели обнаружить странную планету WASP-103b.

По форме она очень вытянутая, что само по себе является аномалией, поясняют специалисты. Скорее всего, необычная форма стала следствием постоянного воздействия приливной гравитации.

Внимательно рассмотреть планету удалось только благодаря возможностям европейского телескопа Cheops. Кроме того, ученые считают данное космическое тело экзопланетой, то есть допускают возможность развития на ее поверхности живых организмов. Отметим, что указанная планета находится в созвездии Геркулеса. Звезда, вокруг которой она вращается, в 1,7 раз больше нашего Солнца и в 200 раз горячее.



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