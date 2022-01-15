Швеция укрепила защиту острова Готланд

Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен, говорится в пресс-релизе ВС.

В сообщении говорилось, что переброска – это реакция Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной. При этом, как сообщил начальник оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, это не обязательно означает возросшую угрозу, передает ТАСС.

«Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», – добавил он.

Министр обороны королевства Петер Хультквист в интервью Шведскому радио объяснил переброску спецподразделения необходимостью усиления защиты Готланда в нынешней «напряженной ситуации».

«Швецию не застать врасплох, если что-то случится. Важно отметить и послать сигналы о том, что мы серьезно относимся к этой ситуации», – сказал Хультквист.

Напомним, страны Европы, США и Киев считают, что Москва готовит вторжение на территорию Украины в январе-феврале 2022 года. В Кремле не раз опровергали эти слухи, отмечая, что РФ ни на кого не собирается нападать.