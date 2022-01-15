 

Во Львовской области погибли четыре лебедя. Спасатели назвали причину

15.01.2022, 16:08, Новости дня
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По мнению спасателей, причина гибели птиц – в еде, которую приносят местные жители, чтобы подкармливать лебедей.

“Лебеди на мелководье могут достать себе продукты сами. А люди у нас помогают, потому что переживают за них и приносят хлеба. Хлеб для них – яд, потому, что он разлагается в желудке, начинается загноение, они болеют и погибают”, – сказала сотрудница Червоноградской спасательной станции Светлана Вергун. По ее словам, особенно опасен хлеб для молодых птиц.

Ежегодно в Червоноград на Западный Буг прилетают зимовать от 200 до 300 птиц, отмечает сайт вещателя. Местные жители приходят посмотреть на них и приносят еду.

Объявления о том, что хлебом лебедей кормить нельзя, есть вблизи мест их зимовки, говорит другой работник спасательной станции – Андрей Вергун.

Двое жителей Червонограда – Зинаида и Владимир Василенко – сказали журналистам, что, по их наблюдениям, местные подкармливают птиц преимущественно зерном.

По словам Светланы Вергун, подкармливать лебедей нужно лишь тогда, когда температура воздуха опускается ниже -15 °С.

“Можно для кормления давать любое пшено, пшеницу, крупу кукурузную, даже мелко порезанную морковь, капусту, свеклу, вареный картофель”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Суспільне Львів / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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