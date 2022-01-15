 

“Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала”. Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой

15.01.2022, 16:08, Новости дня
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“Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала ужас. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3, 5 тыс. гривен”, – рассказала Никитюк, имея в виду туш от косметического бренда строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой.

“Это сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала”, – добавила телеведущая в ролике.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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