 

При восхождении на Говерлу погиб турист, двоих пострадавших снимают с горы спасатели

15.01.2022, 16:08, Новости дня
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Отмечается, что трагедия произошла сегодня около 11 часов. Что именно случилось с туристами, в ГСЧС не уточнили.

“По состоянию на 13.30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку”, – говорится в сообщении. 

К погибшему следуют работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа управления ГСЧС в Ивано-Франковской области – 28 человек и пять единиц техники.

https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/236401085315929

Контекст:

ГСЧС предупреждала о значительной снеголавинной опасности 14-15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Также 14 января по всей стране пронесся шквальный ветер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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