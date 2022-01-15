 

Ученые связали культурные различия с оценками креативности

15.01.2022, 16:02, Новости дня
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Автор научной статьи, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology, предлагает по-новому взглянуть на суть культурных различий между представителями разных народов. По его мнению, очень многое зависит о том, как люди оценивают креатив.

Например, для жителя РФ креативность состоит в необычности. Если вы представите рисунок с непонятным изображением, россиянину он, скорее всего, понравится. Но противоположное мнение выскажет житель ОАЭ. Дня него – все наоборот. Изображение должно быть четким и понятным, иначе он скажет, что это какая-то мазня.

Оценки, конечно же, не всегда будут противоположными. Однако в каждом культурном сообществе всегда будут по-своему рассматривать искусство и формировать свои особенные стили.



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