Найдено объяснение привычке надевать на ночь носки

У некоторых людей есть странная, на первый взгляд, привычка. Они предпочитают надевать на ночь носки и ложиться в них спать. Ранее полагали, что такие люди просто мерзнут по ночам. Но оказалось, что это не так.

Эксперименты показали, что те же люди, оказываясь в хорошо отапливаемой квартире, все равно предпочитают спать в носках. Желательно – в шерстяных, которые греют лучше. Ученые решили разобраться, в чем тут дело.

Выяснилось, что данная привычка не так плоха, как может показаться. Когда ноги оказываются в тепле, у человека автоматически замедляется кровообращение. Ведь именно ноги-то находятся в самой дальней точке от сердца, а потому требуют большего притока крови. Если кровообращение немного замедляется, человек быстрее засыпается и крепче спит, говорят ученые. Поэтому носки срабатывают как снотворное.