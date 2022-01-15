 

Сход моста через железнодорожные пути обрушился в Москве

15.01.2022, 14:58, Новости дня
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В Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные путина станции Москва – Товарная Курская, происшествие взято на контроль, сообщили в департаменте транспорта столицы.

«Вчера в 21.39 на станции Москва-Товарная Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

В ведомстве также уточнили, что, по данным РЖД, никто не пострадал. На место была оперативно отправлена аварийная бригада, на движение поездов ситуация не повлияла.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке.



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