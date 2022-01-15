Сход моста через железнодорожные пути обрушился в Москве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные путина станции Москва – Товарная Курская, происшествие взято на контроль, сообщили в департаменте транспорта столицы.
«Вчера в 21.39 на станции Москва-Товарная Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
В ведомстве также уточнили, что, по данным РЖД, никто не пострадал. На место была оперативно отправлена аварийная бригада, на движение поездов ситуация не повлияла.
Ранее часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке.
Смотреть комментарии → Комментариев нет