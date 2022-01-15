 

В Украине из-за шквального ветра остались без света почти 1,5 тысячи населенных пунктов, в Киеве погиб человек

15.01.2022, 14:40, Новости дня
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Ветер оборвал линии электропередач, сорвал крыши домов и повалил деревья.

Во Львовской области без света остались 226 сел, в Киевской – 201, в Черниговской – 184, в Хмельницкой – 166, в Житомирской – 163, в Сумской – 160, в Полтавской – 73, в Тернопольской – 53, в Черкасской – 40, в Черновицкой – 34, в Донецкой – 28, в Днепропетровской – 22, в Винницкой – 20, в Луганской и Кировоградской по 11.

В ДТЭК “Киевские региональные электросети” отметили, что уже возобновили электроснабжение более чем 350 населенных пунктов, но многие еще остаются без света. 

В Киеве крупное дерево упало на автомобили. В одном из них были люди – водитель погиб, а пассажирка получила травмы. 

ВИДЕОВидео: Головне управління ДСНС України у м. Києві / YouTube

Всего в городе за день, по данным ГСЧС, упало по меньшей мере шесть деревьев – речь только о случаях, когда вызывали спасателей, а не коммунальные службы.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/292996836194614

В Буче Киевской области, рассказали в ГСЧС, строительный кран упал на недостроенный девятиэтажный жилой дом. В селе Княжичи повреждена крыша школы на площади около 500 м², а в поселке Калиновка – крыша дома культуры.

В Ровенской области в поселке городского типа Степань ветер повредил металлический дымоход котельной, в результате чего без тепла остались школа, районная больница и гериатрический центр. Спасатели отметили, что больница и гериатрический центр снабжены электрическими обогревателями. Запуск котельной намечен на 15 января. 

ТСН пишет со ссылкой на соцсети, что ветер также повалил новогодние елки в разных городах Черниговской, Сумской, Полтавской областях. 

https://www.facebook.com/irina.maksimenko.37/videos/466996241501129/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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