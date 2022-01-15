 

ВАКС арестовал сотрудника Офиса генпрокурора. НАБУ считает, что он требовал $150 тыс. взятки за закрытие производства

15.01.2022, 14:40, Новости дня
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Об этом пресс-служба суда проинформировала в Facebook. 

“Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года, ее альтернативой определен залог в размере 2 млн. 471 тыс. грн. Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда”, – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/667850731252229

Имени фигуранта не упоминают, но 13 января пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщала о разоблачении на взяточничестве и мошенничестве сотрудника ОГП. 

По данным НАБУ, прокурор предложил бизнесмену за вознаграждение “решить его проблемы”, связанные с уголовным преследованием Госфискальной службы (прокуроры ОГП осуществляли процессуальное руководство в производстве).

В частности, речь шла о закрытии уголовного производства и возвращении предпринимателю изъятого в ходе обысков имущества (компьютерной техники, автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover).

“При возвращении указанного имущества и закрытии уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену предоставить ему $100 тыс. По легенде якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП. В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму неправомерной выгоды до $150 тыс. Для реализации своего замысла чиновник ОГП привлек посредника. В этот же день, во время проведения обысков по месту работы подозреваемых, в рамках расследования указанных фактов, детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяют”, – говорится в релизе НАБУ. 

Посреднику тоже сообщили о подозрении в вымогательстве и мошенничестве. Офис генпрокурора оказывал содействие детективам при расследовании, уточнили в НАБУ.

По информации “Украинской правды”, этот сотрудник ОГП – заместитель начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захар Антипов. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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